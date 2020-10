Gazzetta – Gattuso avverte la squadra, non vuole un’altra sconfitta

Il Napoli ha già steccato la prima in Europa League, ora Gattuso non vuole un’altra sconfitta con la Real Sociedad.

Altri cali di tensione non saranno tollerati, perché il Napoli deve andare avanti in Europea e Gattuso non vuole un’altra sconfitta. Un discorso chiaro e semplice quello del tecnico fatto alla squadra alla vigilia della sfida con la Real Sociedad. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport:

Il rischio è alto, ma Gattuso non accetta compromessi. L’ha spiegato bene ai suoi, facendo intendere che una sconfitta come quella rimediata dall’Az non sarà più tollerata. Perdere sarebbe deleterio e metterebbe in forte discussione le ambizioni europee del Napoli.

Perdere contro la Real Sociedad sarebbe deleterio, metterebbe in forte discussione le ambizioni europee del Napoli. C’è un progetto che va sostenuto, che prevede anche il cammino in Europa League che resta un obiettivo stagionale. La competizione non verrà snobbata, tant’è vero che l’allenatore non snaturerà le caratteristiche della squadra. Si partirà con il 4-2-3-1, con qualche alternativa ai soliti titolari.

Per evitare la sconfitta con la Real Sociedad, Gattuso ha in testa anche un cambio di formazione. Non un’azione punitiva, ma un voler far ruotare la rosa dato che ci sono tante partite ravvicinate.