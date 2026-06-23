Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri chiama Gila: il difensore è la priorità per blindare la difesa”

Massimiliano Allegri non ha ancora apposto la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Napoli, ma le sue indicazioni alla dirigenza azzurra sono già chiare. Il primo obiettivo individuato dal tecnico livornese per rafforzare la squadra è Mario Gila, difensore della Lazio considerato il profilo ideale per elevare ulteriormente il livello del reparto arretrato.

Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Allegri vuole ripartire dalla solidità difensiva, seguendo una filosofia che ha caratterizzato gran parte della sua carriera. L’idea è quella di costruire una squadra difficile da superare, capace di garantire equilibrio e continuità di rendimento sia in campionato sia in Champions League.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il difensore spagnolo ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento in azzurro. La prospettiva di giocare la Champions League e la possibilità di entrare a far parte di un progetto ambizioso hanno convinto Gila, che da tempo avrebbe individuato nel Napoli la propria destinazione preferita.

Il direttore sportivo Giovanni Manna si è già mosso sul fronte contrattuale, raggiungendo un’intesa di massima con gli agenti del calciatore. Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe predisposto un contratto quinquennale con una base economica di circa 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Resta da trovare l’accordo definitivo con la Lazio. Il club biancoceleste era partito da una richiesta di 30 milioni di euro, cifra giudicata troppo elevata dalla società azzurra. Tuttavia la distanza tra le parti si sarebbe progressivamente ridotta. A incidere sulle valutazioni della Lazio c’è la clausola che riconosce al Real Madrid il 50% dell’eventuale futura rivendita del giocatore.

Come sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe lavorando a una proposta complessiva da circa 18 milioni di euro più il prestito di Lorenzo Lucca, attaccante particolarmente gradito a Gennaro Gattuso. La Lazio, dal canto suo, potrebbe abbassare le proprie pretese fino a quota 25 milioni, segnale che lascia intravedere margini per arrivare a una soluzione condivisa.

La fiducia cresce da entrambe le parti. Gila aspetta soltanto il via libera definitivo per trasferirsi in Campania, mentre il Napoli considera il suo arrivo un tassello fondamentale per il nuovo progetto tecnico.

Dal punto di vista tattico, il centrale spagnolo garantirebbe ad Allegri maggiore flessibilità. Forte fisicamente, abile nell’impostazione e dotato di personalità, rappresenta un profilo che si sposerebbe perfettamente con le caratteristiche richieste dal nuovo allenatore. Accanto a Rrahmani, ma anche in rotazione con Buongiorno e Beukema, potrebbe aumentare notevolmente il livello complessivo del reparto.

Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, sia Allegri sia la dirigenza azzurra sono rimasti colpiti dalle prestazioni offerte da Gila nell’ultima stagione. Per questo motivo il difensore è diventato una priorità assoluta del mercato estivo e il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni del Napoli.