Gautieri: “Spalletti e Giuntoli erano i Maradona e Careca del Napoli”

L’ex attaccante del Napoli, Carmine Gautieri, parla della differenza tra le stagioni sotto la guida di Spalletti e Garcia.

Notizie calcio Napoli – Gautieri ha paragonato Spalletti e Giuntoli a Maradona e Careca del Napoli.

L’ex attaccante del Napoli, Carmine Gautieri, ha fatto un confronto interessante tra le ultime due stagioni del club. Intervenendo a Radio Crc, Gautieri ha affermato che “Spalletti e Giuntoli erano i Maradona e Careca del Napoli”, sottolineando l’importanza di Giuntoli nella stagione precedente.

Qual è l’opinione di Gautieri su Garcia e la squadra attuale?

Gautieri crede che il Napoli abbia tutto per ripetersi nonostante le aspettative negative su Garcia.

Gautieri ha aggiunto che il Napoli ha una rosa che può giocare in diversi modi, sia con un 4-3-3 che con un 4-2-3-1. “Su Garcia si sono create tante aspettative negative per quello che è successo all’inizio. A volte il grande nome non è detto che ti fa vincere. Io penso che il Napoli ha tutto per potersi ripetere”, ha detto Gautieri.

