Gattuso non molla, la decisione prima dei funerali della sorella

Le ultime notizie sul calcio Napoli parlano di Gennaro Gattuso pronto a dirigere la seduta di allenamento di venerdì, poi il funerale della sorella.

A rivelare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno. Gattuso dirigerà l’allenamento di venerdì mattina, poi nel pomeriggio si sposterà a Corigliano per essere presente al funerale della sorella, morta prematuramente a soli 37 anni. Un lutto terribile in casa Gattuso, che ha tenuto, giustamente, il tecnico lontano dalla squadra nella seduta di allenamento di ieri mentre oggi era già previsto un giorno di riposo. La squadra ha lavorato agli ordini di Gigi Riccio, con intensità ma in profondo rispetto per il proprio tecnico, quello che ritroveranno di nuovo a Castel Volturno. Ecco cosa scrive Corriere del Mezzogiorno.