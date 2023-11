Atalanta, Gasperini: “Mi aspetto il miglior Napoli, ma saremo pronti. Anche noi non siamo da meno”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli.

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, si è espresso oggi in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli di Walter Mazzarri, in programma domani alle 18. L’allenatore bergamasco ha condiviso le sue previsioni sulla partita e affrontato il tema degli infortuni nella squadra.

“Che Napoli mi aspetto dopo il cambio di tecnico? È sempre una squadra molto forte, è una squadra che lo scorso anno ha stra-dominato il campionato”, ha dichiarato Gasperini, evidenziando l’aspettativa di un Napoli competitivo nonostante il cambio di guida tecnica. “Mi aspetto il miglior Napoli, ma anche noi siamo in una buona posizione di classifica. È sempre stata una partita di riferimento, avremo sicuramente il metro. È una partita dove dobbiamo far bene tutti”, ha aggiunto.

L’allenatore ha sottolineato l’importanza dell’obiettivo della squadra: “L’obiettivo nostro è sempre quello di fare il massimo. Siamo alla tredicesima di campionato, in una partita che dura 90 minuti ci possono essere tutte le componenti, dobbiamo saperci esporre e saperci abbassare.”

Gasperini ha anche informato sulla situazione degli infortunati, confermando l’assenza di Palomino e Toloi per la sfida contro il Napoli. Nonostante queste assenze, l’allenatore si è dichiarato fiducioso e pronto per la sfida.