Garcia: “Union Berlino Dura da Battere, Osimhen Torna domani. Vi dico una cosa su Raspadori e Lindstrom”

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Union Berlino, l’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa.

Notizie calcio Napoli -La città di Napoli è in trepidante attesa per il prossimo incontro di Champions League, che vedrà gli azzurri affrontare l’Union Berlino nella quarta giornata del girone. Rudi Garcia, alla guida tecnica del Napoli, ha condiviso le sue riflessioni e le strategie in vista di questo cruciale appuntamento.

Durante la conferenza stampa, Garcia ha espresso grande fiducia nella sua squadra, sottolineando la forza e la versatilità del suo roster. “Il Napoli ha una rosa molto forte, questo è ovvio,” ha dichiarato, evidenziando come ogni giocatore sia pronto a dare il proprio contributo alla causa.

“Raspadori? Da quando sono arrivato è sempre stato protagonista, è un giocatore che ha tanta qualità, sta facendo gol e può fare anche assist, gioca anche per la squadra, grazie alle sue qualità può giocare in tanti posti. Ovviamente da 9 o da trequartista il suo rendimento è migliore, ma può giocare anche da esterno o mezz’ala. Lindstrom possibile titolare?

Sono sicuro che una stagione con un solo 11 titolare, abbiamo 5 cambi da usare, noi allenatori possiamo incidere tatticamente sul risultato, però c’è il rendimento dei giocatori. Per pretendere di partire titolare deve dimostrare di aiutare la squadra, facendo assist e difendendo bene. Chi è più bravo parte più spesso degli altri, a tal motivo Kvara e Politano iniziano più degli altri”.

Uno degli argomenti più caldi è stato il ritorno di Victor Osimhen, che, nonostante non sia ancora disponibile per la partita, è un segnale positivo per il morale della squadra. Garcia ha posto l’accento sulla necessità di concentrarsi sui giocatori disponibili, menzionando anche il rientro di Anguissa e il progressivo recupero di Juan Jesus.

“Osimhen? Rientra domani, lo ritroveremo, ma ovviamente non è a disposizione. Mi concentro sui giocatori a disposizione, abbiamo ritrovato Anguissa e Juan Jesus sta tornando. Domani serve solo chi potrà giocare, conto solo sui 23 giocatori che saranno convocati per domani”.

La polivalenza di Giacomo Raspadori è stata un altro punto focale. L’allenatore ha elogiato la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli in campo, riconoscendo il suo impatto sia in termini di gol che di assist. La possibilità di vedere Jesper Lindstrom dal primo minuto è stata lasciata aperta, con Garcia che ribadisce come la scelta dei titolari sia basata sul rendimento e sull’apporto alla squadra.

Garcia non ha nascosto l’importanza della vittoria per avvicinarsi agli ottavi di Champions, ma ha anche ricordato che nulla è scontato in questa competizione. Ha espresso rispetto per l’Union Berlino, nonostante il loro momento difficile, e ha sottolineato la necessità di un approccio rispettoso e concentrato.

“Vincere per avvicinarsi agli ottavi di Champions? Se vinciamo ci avviciniamo, ma niente sarà matematico. Dobbiamo vincere, ma niente è facile in Champions League. L’Union Berlino sta vivendo un momento difficile, ma è una squadra di Bundesliga e dobbiamo portargli rispetto. Anche il Real Madrid ha fatto fatica a batterli, mi aspetto una gara difficile. Mi attendo che i miei giocatori diano il massimo per vincere domani”.

Infine, l’allenatore ha parlato dell’importanza del supporto dei tifosi al Maradona, sottolineando come il calore del pubblico di casa possa essere determinante non solo nella prossima partita, ma anche nelle sfide future.

Con la conferenza stampa che ha acceso ancora di più l'entusiasmo dei tifosi, il Napoli si prepara a scendere in campo con determinazione e strategia.