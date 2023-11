GAZZETTA – Garcia pensa ad un cambio modulo per far convivere Osimhen e Raspadori

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla tentazione di Garcia di adottare un modulo che possa far convivere Osimhen e Raspadori.

CALCIO NAPOLI – Il Napoli, al rientro dopo la pausa delle nazionali, si prepara ad affrontare quattro sfide impegnative consecutive. Tra le tante strategie contemplate, spicca l’ipotesi di un cambio di modulo per far convivere Victor Osimhen e Giacomo Raspadori, i due attaccanti di punta del club partenopeo. Un’interessante prospettiva analizzata nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Un cambio modulo per far convivere Osimhen e Raspadori

Nonostante le differenze nelle caratteristiche fisiche e tecniche dei due giocatori, entrambi si distinguono per la loro mobilità in campo, evitando posizioni statiche. L’allenatore Rudi Garcia sta considerando di ‘adottare’ il modulo 4-2-3-1, che offre alternative meno prevedibili per gli avversari e allo stesso tempo permette di sfruttare al meglio le diverse qualità presenti nella rosa.

“Seppur con caratteristiche fisiche e tecniche completamente diverse, parliamo di attaccanti che si muovono parecchio e non intendono in senso statico il ruolo. Garcia non nasconde da tempo di pensare al 4-2-3-1 per avere alternative meno leggibili per gli avversari e al tempo stesso sfruttare meglio alcune qualità in rosa”.

Ad attendere il Napoli dopo la pausa per le nazionali ci saranno l’Atalanta a Bergamo, il Real Madrid in Champions League, l’Inter al Maradona e la Juventus a Torino. La possibilità di schierare contemporaneamente Osimhen e Raspadori, sfruttando appieno le potenzialità di entrambi, potrebbe rappresentare una svolta cruciale per la squadra partenopea. Ecco quanto aggiunge la Gazzetta:

“Il Napoli alla ripresa dopo la sosta per le nazionali avrà quattro gare in sequenza da brivido: Atalanta a Bergamo, Real a Madrid, Inter al Maradona e Juventus a Torino. Sarà la chiave della stagione, il momento in cui la squadra azzurra dovrà dimostrare se è ancora davvero in grado di difendere quello scudetto portato orgogliosamente sul petto. Avere la possibilità di giocarsi quelle partite sommando le potenzialità di Osimhen a quelle di Raspadori, senza dimenticare gli altri, potrebbe dare una svolta alla stagione azzurra”.