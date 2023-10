Galli su Napoli-Milan: “Nessun Sorriso a Napoli, ma la Rivalità Rimane la Stessa”

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, parla della storica rivalità tra Napoli e Milan e della prossima sfida di serie A.

Notizie calcio Napoli – Giovanni Galli, ex portiere del Milan e protagonista di tante sfide storiche contro il Napoli, ha condiviso le sue riflessioni sulla prossima partita Napoli-Milan in un’intervista a Radio Kiss Kiss. Galli ha parlato della mancanza di sorrisi nel Napoli attuale e della sua storica rivalità con Diego Maradona.

La Storica Rivalità

“Quei Napoli-Milan di tanti anni fa erano sempre uno spettacolo. Con il Milan vinsi uno Scudetto e due Coppe dei Campioni. Erano sfide straordinarie,” ha detto Galli. L’ex portiere ha anche ricordato i gol che gli fece Maradona, descrivendoli come momenti di puro genio calcistico che lo riempiono d’orgoglio.

Preoccupazioni sul Napoli Attuale

Tuttavia, Galli ha espresso alcune preoccupazioni sul Napoli di oggi. “Oggi non vedo uno nel Napoli che sorride, tranne Raspadori. Vuol dire che c’è qualcosa che non funziona,” ha affermato. Galli ha anche messo in dubbio i benefici del cambio alla guida tecnica, sottolineando che il calcio del Napoli è cambiato e che la squadra sembra meno divertita rispetto all’anno scorso.

La Sfida di Domenica

Riguardo alla partita di domenica contro il Milan, Galli ha detto: “Il Napoli dovrà dare delle risposte, ma ancora non sono convinto che il cambio della guida tecnica abbia portato dei benefici.” Queste parole mettono in evidenza l’incertezza che aleggia attorno alla squadra partenopea in vista della grande sfida.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime notizie sul Napoli ? resta su napolipiu.com