Galeone elogia il Napoli: “De Laurentiis ha una visione unica del calcio”

Giovanni Galeone parla della visione unica del calcio di Aurelio De Laurentiis, del lavoro di Giuntoli e Spalletti, e delle prospettive future del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Giovanni Galeone, noto allenatore di calcio, ha elogiato la visione unica del calcio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante un’intervista a Radio Crc. Galeone ha sottolineato come De Laurentiis sia riuscito a costruire una squadra vincente spendendo poco e mantenendo bassi gli ingaggi.

“La Juve ha vinto tanti scudetti di fila, ma ha speso molto. De Laurentiis, invece, ha vinto spendendo pochissimo,” ha detto Galeone. Ha anche elogiato il lavoro del direttore sportivo Giuntoli e dell’allenatore Spalletti, sottolineando come abbiano costruito una squadra forte nonostante le cessioni eccelse.

Galeone ha poi parlato di Garcia, sottolineando la sua personalità e le sue idee chiare sul gioco. “Credo che darà al Napoli un gioco diverso e non so se riuscirà a proporre il gioco di Spalletti, ma è uno deciso,” ha detto.

Sul nuovo arrivato Meluso, Galeone ha ammesso di non conoscerlo bene, ma ha elogiato Massara, che ha lavorato con lui. “Massara è uno che capisce molto di calcio, ha fatto scuola da Sabatini e lo conosco bene. E’ un grandissimo professionista, ha delle intuizioni pazzesche e al Milan ha vinto lo scudetto con calciatori che nessuno conosceva.”

Galeone ha anche parlato di Kim, sottolineando come abbia dimostrato di poter tenere su la difesa e giocare da solo contro tutti, un po’ come faceva Koulibaly nei primi anni di Napoli.

Infine, Galeone ha parlato delle prospettive future del Napoli, sottolineando come molto dipenderà da Osimhen. “Se andasse via, sostituirlo non sarebbe facile. Non ne trovo uno non solo in Italia, ma anche in Europa,” ha concluso.