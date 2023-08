Gabri Veiga, Adani incredulo: “Come si fa a scegliere l’Arabia invece che Napoli” – VIDEO

Lele Adani, noto commentatore sportivo, esprime incredulità sulla decisione di Gabri Veiga di unirsi all’Al-Ahli in Arabia Saudita invece del Napoli.

La decisione di Gabri Veiga di trasferirsi all’Al-Ahli in Arabia Saudita ha sollevato più di qualche sopracciglio, e nessuno sembra più incredulo di Lele Adani. Il noto commentatore sportivo ha espresso la sua incredulità in un video: “Come si fa a scegliere l’Arabia invece che il Napoli, la squadra campione d’Italia e una delle squadre che ha fatto il più bel calcio d’Europa?”

Le parole di Adani hanno acceso ulteriormente il dibattito su una delle scelte di carriera più discusse di questa sessione estiva di calciomercato. Gabri Veiga, centrocampista spagnolo classe 2002, ha scelto di giocare in Arabia Saudita, venendo acquistato dall’Al-Ahli per una cifra vicina ai 12,5 milioni di euro all’anno fino al 2027.

Non è solo Adani a sollevare domande. Anche Kroos e numerosi appassionati di calcio da tutto il mondo hanno espresso il loro disappunto.

La scelta di Veiga di giocare in Arabia Saudita è stata vista da molti come un passo indietro nella sua carriera, specialmente considerando l’interesse da parte del Napoli. La squadra italiana, campione d’Italia in carica, è conosciuta per il suo stile di gioco attraente e avrebbe offerto a Veiga una piattaforma per mostrare il suo talento in una delle leghe più competitive d’Europa.