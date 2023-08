Frosinone-Napoli, i convocati di Garcia: out Kvara, Demme non inserito nella lista

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Frosinone: out Kvaratskhelia e Gaetano, ma sorprende l’esclusione di Demme.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Rudi Garcia ha ufficialmente comunicato la lista dei convocati per Frosinone-Napoli, match di esordio degli azzurri in campionato. Nell’elenco non figurano gli indisponibili Kvaratskhelia e Gaetano, ma fa rumore l’esclusione di Diego Demme.

Il centrocampista tedesco, nonostante un contratto fino al 2024, sembra essere fuori dai piani del club partenopeo, che con questa scelta manda un segnale forte al giocatore. Demme probabilmente sarà invitato a trovarsi una nuova sistemazione.

Presenti invece Zielinski e Lozano, gli altri due elementi in scadenza a giugno 2023. C’è anche il giovane Russo, centrocampista della Primavera aggregato alla prima squadra.

Garcia dovrebbe affidarsi al consolidato 4-3-3, Raspadori potrebbe trovare più spazio rispetto alla passata stagione. L’allenatore francese punta a partire col piede giusto contro il Frosinone per riscattare l’amaro finale della scorsa annata.