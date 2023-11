Simpatico siparietto tra Bonucci e un Tifoso Napoletano: “Dalla Juventus alla Longobarda!” (VIDEO)

Divertente episodio andato in scena questa mattina tra Leonardo Bonucci, difensore dell’Union Berlino, e un tifoso del Napoli.

Questa mattina, lungo il pittoresco lungomare di Napoli, nei pressi dell’albergo che ospita la squadra dell’Union Berlino, si è verificato un divertente episodio che ha coinvolto Leonardo Bonucci, calciatore dell’Union Berlino, e un fervente tifoso del Napoli.

Alle ore 18.45 di oggi, al mitico stadio Diego Armando Maradona, si terrà il match di Champions League tra Napoli e Union Berlino. La squadra tedesca ha scelto di alloggiare in un hotel affacciato sul lungomare partenopeo. Questa mattina, un tifoso azzurro ha colto l’occasione per scherzare con Bonucci, esclamando con forza in dialetto napoletano: “Bonucci, dalla Juventus sei andato a finire alla Longobarda!”.

La reazione di Bonucci non è passata inosservata: dalle immagini che circolano, si può vedere il calciatore ex Juventus girarsi verso il tifoso del Napoli e accennare un sorriso, come a dimostrare di aver compreso e apprezzato l’umorismo del sostenitore partenopeo.

Di seguito il video: