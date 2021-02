France Football la classifica dei talenti sprecati: ci sono Cassano e Adriano

France Football ha stilato la classifica dei talenti sprecati: in top 10 ci sono anche Antonio Cassano e Adriano.

Ci sono giocatori che non riescono mai ad esprimere tutto il loro potenziale, nonostante in più di una circostanza facciano vedere di avere un talento enorme. France Football ha stilato la classifica dei talenti sprecati e ci sono anche Cassano e Adriano. Ma sono tanti i calciatori che hanno messo in campo genio e sregolatezza facendo vincere quest’ultima. “Si può parlare di talento sprecato per chi ha vinto Scudetto e Liga, ha segnato 150 gol di cui uno in finale di Euro 2012? Si, se si tratta di Antonio Cassano” scrive France Football nel pezzo sulla classifica dei talenti sprecati. Il calciatore pugliese da quel gol magnifico segnato con la maglia del Bari all’Inter ha fatto vedere grandi cose sul campo da calcio, ma è stato protagonista anche di tantissime cassanate che hanno inciso moltissimo, soprattutto ai tempi del Real Madrid.

Nella top 10 dei talenti sprecati per France Football c’è anche un calciatore come Adriano, capace di abbattere le porte avversarie e poi di lasciarsi andare alla malinconia, sprecando un talento incredibile che lo avrebbe potuto portare a vincere qualsiasi titolo. Ecco i primi dieci nomi in classifica per France Football:

Antonio Cassano Paul Gascoigne Stan Bowles Antonio Angelillo Dimitar Berbatov Rashidi Yekini Mario Basler Nicolas Anelka Andy van der Meijde Adriano