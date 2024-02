(FOTO) Osimhen spaventa tutti con la foto di una flebo in ospedale: ecco cosa è successo

L’attaccante del Napoli e della Nigeria, Victor Osimhen, ha spaventato tutti con una foto di una flebo in piena Coppa d’Africa.

La Nigeria ha trionfato sul Sudafrica nella semifinale della Coppa d’Africa, ma il cammino verso la vittoria è stato segnato da momenti di apprensione per i tifosi, soprattutto per le condizioni di Victor Osimhen, il bomber nigeriano di proprietà del Napoli.

Il giocatore ha rischiato di saltare l’importante sfida a causa di forti dolori addominali, ma la determinazione di Osimhen e l’attenzione medica hanno permesso al calciatore di unirsi alla squadra e contribuire alla vittoria che ha garantito il pass per la finale.

Secondo fonti dalla Nigeria, Osimhen era stato posto sotto stretta sorveglianza medica, e le prime notizie facevano temere il peggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio di martedì è giunta la rassicurante notizia che il problema era stato risolto e il calciatore aveva ottenuto il via libera dai medici. Non solo, ma Osimhen era già in viaggio per Bouake, in Costa d’Avorio, per unirsi ai compagni di squadra in vista della finalissima.

Ciò che ha davvero colpito l’attenzione dei tifosi è stata la storia condivisa su Instagram dal giocatore. Una foto che racconta di sacrificio e dedizione al proprio sport. In un gesto di trasparenza, Osimhen ha mostrato di essersi sottoposto a una flebo per poter recuperare e poi raggiungere i compagni, dimostrando quanto sia disposto a fare per non deludere i compagni di squadra in una semifinale così delicata. Di seguito la storia su Instagram: