(FOTO) Elodie infiamma il Palapartenope con un Tributo al Napoli e a Maradona

La cantante romana, Elodie, al Palapartenope di Napoli ha voluto omaggiare a suo modo il grande Diego Armando Maradona.

La scatenata artista romana, Elodie, ha dato il via al suo show del 2024 direttamente dal cuore di Napoli. Dopo la strepitosa “data zero” del 17 novembre e la replica di stasera, la cantante sarà in scena lunedì 20 e martedì 21 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), sabato 25 e domenica 26 novembre al Palazzo Dello Sport di Roma, e martedì 5 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il tour si concluderà sabato 9 dicembre 2023 al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Un momento d’oro per la carriera poliedrica dell’artista, tra canto e recitazione.

Durante la prima serata napoletana, Elodie ha sorpreso il pubblico con un omaggio speciale al Napoli e a Diego Maradona, indossando la maglia storica numero 10, declinata in rosso. La scelta ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, consolidando ulteriormente il legame tra l’artista e la città partenopea.

Elodie, classificatasi al secondo posto nella quindicesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, ha conquistato il pubblico partecipando al Festival di Sanremo 2017 con il brano “Tutta colpa mia”. Nel corso della sua carriera, ha pubblicato quattro album in studio e ricevuto numerose certificazioni dalla Federazione Industria Musicale Italiana, oltre a due candidature agli MTV Europe Music Awards. Il suo talento si è esteso anche al cinema, dove ha debuttato nel 2022 nel film “Ti mangio il cuore”, guadagnandosi il prestigioso Ciak d’oro 2022 come rivelazione dell’anno.

Il brano “Proiettili (ti mangio il cuore),” interpretato da Elodie con Joan Thiele e colonna sonora del film, è stato premiato con il David di Donatello per la migliore canzone originale nell’edizione 2023. Nel 2023, la rivista Forbes l’ha inclusa nella lista delle cento donne di successo in Italia. La sua presenza al Palapartenope è solo uno degli incredibili capitoli di un percorso artistico in continua ascesa.