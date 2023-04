Formazione Napoli, l’indizio di Spalletti contro il Verona. Ecco chi potrebbe riposare

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, si è soffermato sulla sfida di domani con il Verona rivelando anche qualche indizio di formazione. Un calciatore potrebbe aver bisogno di recuperare minutaggio.

Il tecnico partenopeo, Luciano Spalletti, ha fornito un’interessante indicazione sulla scelta dei giocatori da schierare nella prossima partita contro il Verona, gara valida per la 30esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 18 al Maradona di Fuorigrotta. In conferenza stampa Spalletti ha risposto ad una domanda sulla possibilità di far riposare alcuni giocatori soffermando la sua attenzione su Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka: “Stanno bene tutti e due, valutando il motore di uno e dell’altro. Penso che se devo pensare più a uno a cui far recuperare minutaggio è più Lobotka che Di Lorenzo, ma anche l’altro meriterebbe di tirare un po’ il fiato”.

Da questa dichiarazione sembra quindi che Lobotka abbia più bisogno di riposare rispetto al capitano azzurro, nonostante entrambi i giocatori abbiano giocato molto in questa stagione. Spalletti ha anche sottolineato che entrambi i giocatori meriterebbero una pausa per poter tirare un po’ il fiato. La decisione finale sulla formazione verrà presa solo poco prima della partita, ma quest’indizio potrebbe far ben sperare i tifosi del Napoli sulla soluzione più adatta per la sfida di domani.