Foggia-Salernitana, Il Palermo come la juve e invocano calciopoli. E’ caos nella serie B: la Salernitana si aggrappa al precedente bianconero. Nuovo terremoto per tutte le società coinvolte nella nuova telenovela del calcio italiano. Mentre si prefigura con insistenza l’ipotesi di una Serie B a 22 squadre, mercoledì arriverà il verdetto della Corte d’Appello Federale chiamata ad esprimersi sul caso Palermo.

Foggia-Salernitana, Il Palermo come la juve del 2006 e evocano un vecchio episodio. Infatti, i legali della Salernitana sembrano intenzionati a puntare sul precedente relativo al caso Juventus (anno 2006). A causa di “Calciopoli”, i bianconeri furono retrocessi in Serie B ma non da ultimi in classifica, salvando così il Messina quartultimo in classifica. Il club piemontese fu semplicemente considerato come la quarta squadra retrocessa in cadetteria. Lo stesso potrebbe verificarsi col Palermo.

Questa è la tesi che i legali della Salernitana proveranno a far valere, invocando la conferma della condanna nei confronti dei siciliani. Il prossimo 11 giugno, poi, gli avvocati del club granata torneranno a dare battaglia, visto che il Tar del Lazio sarà chiamato a pronunciarsi in merito al reclamo del Foggia.

Si apre una nuova settimana di passione per la Salernitana e per tutte le altre società coinvolte nella nuova telenovela del calcio italiano. Mentre all’orizzonte si prefigura con crescente insistenza l’ipotesi di una Serie B a 22 squadre, mercoledì è atteso il verdetto della Corte d’Appello Federale chiamata ad esprimersi sul caso Palermo.

Sarà confermata la retrocessione dei siciliani? Ai rosanero verrà inflitta solo una penalizzazione? Questa è la base di partenza. Nel primo caso, il quadro non cambierebbe. Se la classifica scalasse, alla Salernitana al limite spetterebbe il compito di disputare i play out (contro il Foggia o contro il Venezia anche questo resterebbe da decidere).

Nel secondo caso, quello della penalizzazione in classifica dei siciliani, i granata dovrebbero poi seguire con estrema attenzione l’evoluzione del processo del Foggia, perché potrebbero correre dei rischi notevoli.