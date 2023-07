Floro Flores: “Giocare nel Napoli una delle gioie più grandi. Vi spiego perchè rifiutai la Juventus”

L’ex attaccante del Napoli, Antonio Floro Flores, ha condiviso le intense emozioni legate alla sua esperienza con la squadra partenopea.

Floro Flores, che ha iniziato la sua carriera nel vivaio del Napoli e ha debuttato con la maglia azzurra nella stagione 2000-2001 sotto la guida di Zeman, ha parlato della sua esperienza nel club durante un’intervista con 1 Station Radio. Ha descritto il giocare per il Napoli come una delle gioie più grandi che un calciatore possa provare, paragonandola addirittura alla nazionale. Ha sottolineato, però, che non è andato tutto come sperava.

“Credo sia una delle gioie più belle gioie per un giocatore. Quando sei bambino sogni quella maglietta come ogni più grande gioia al mondo, anche più della nazionale. È una gioia che si è avverata, anche se non è come speravo”.

Floro Flores ha rifiutato la Juventus.

“Ho rifiutato la Juventus perché avevo voglia di giocare. Quello bianconero è un grande club, come il Napoli, è dunque tutti sognano di potervi approdare. Se ho rifiutato la Juventus, dunque, è soltanto perché nutrivo desiderio di giocare e di potermi misurare come calciatore”.

Gli è stato chiesto se avesse ricevuto offerte per entrare a far parte della squadra Primavera del Napoli, ma Floro Flores ha risposto categoricamente di no. Ha sottolineato che è partito dalle basi e che tutto arriverà al momento opportuno.

“Assolutamente no. Sono partito dal basso ed ogni cosa arriverà a suo tempo. Forse, ho sbagliato ad essere troppo uomo, avrei dovuto essere più spietato e far rispettare maggiormente il mio nome. Per questo mi sono fermato e non allenerò più in Eccellenza o Interregionale”.