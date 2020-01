Fiorentina i convocati per la sfida con il Napoli: assenza in attacco

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida con il Napoli. Il tecnico Beppe Iachini dovrà fare a meno di Boateng.

Kevin Prince Boateng non sarà tra i convocati della Fiorentina. Il neo tecnico dei viola, dovrà fare a meno anche dell’infortunato di lungo corso Franck Ribery. Iachini non avrà particolari problemi di formazione e potrà proporre il suo 3-5-2 con qualche correttivo rispetto alla squadra che ha battuto l’Atalanta in Coppa Italia. Sicuramente non rinuncerà al nuovo attaccante Patrick Cutrone che ha già realizzato un gol alla sua prima uscita con la maglia viola. Tra i titolari ci sarà sicuramente Federico Chiesa, gioiello dei viola che in questa stagione non sta trovando una grande continuità di prestazione. Molti voci di mercato su Chiesa, che resta comunque tra i convocati della Fiorentina per la sfida con il Napoli di Gennaro Gattuso che oggi ha parlato in conferenza stampa.

Convocati Fiorentina: ecco la lista

Tra i convocati della Fiorentina per la sfida con Napoli, sfida che si giocherà sabato 18 allo stadio San Paolo di Napoli alle 20.45 c’è anche Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della società viola è uno degli oggetti del desiderio del Napoli sul calciomercato. Un discorso che si intavolerà a giugno, perché in questa sessione di mercato invernale difficilmente la Fiorentina deciderà di cederlo. Intanto la società azzurra sta costruendo il futuro con l’acquisto di Amir Rrahmani che oggi ha svolto le visite mediche ma resterà a Verona fino a giugno. Proprio un difensore servirebbe al Napoli per la gara con la Fiorentina, dato che Gattuso deve fare i conti con l’emergenza difesa. Nessun problema, invece, per Beppe Iachini nel reparto difensivo.

I convocati della Fiorentina:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Zurkowski

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Sottil, Vlahovic.