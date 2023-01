Fiorentina: Gollini non si allena, pronto l’arrivo a Napoli

Pierluigi Golini oggi non si è allenato con la Fiorentina, vicino il suo trasferimento al Napoli.

Fiorentina e Napoli stanno per perfezionare uno scambio: Gollini in azzurro e Sirugu in viola. Significativa oggi l’assenza di Gollini al centro sportivo della Fiorentina, a cui non si è recato nemmeno Benassi, altro giocatore che sarà trasferito in prestito.

Nelle ultime ore si è intensificato il dialogo tra Fiorentina, Atalanta e Napoli per quanto riguarda l’operazione di calciomercato che porterà Gollini, di proprietà della società orobica, alla corte di Luciano Spalletti. Mentre Sirigu farà il percorso inverso trasferendosi nella squadra allenata da Italiano.

Decisiva la volontà dei due giocatori che volevano cambiare aria. Sirigu spera di trovare maggiore spazio a Firenze, mentre Gollini ha deciso di accettare il ruolo di secondo portiere in azzurro. Gollini arriva in prestito con diritto di riscatto a Napoli e vuole farsi trovare pronto qualora dovesse essere chiamato in causa. Il Napoli ha deciso di perfezionare lo scambio, anche perché le condizioni fisiche di Sirigu non davano grande sicurezza alla società partenopea.