Finale di Champions League: anche per questo è ‘caduto’ Spalletti

La finale di Champions League è il grande sogno di Aurelio De Laurentiis, che vuole il palcoscenico europeo.

L’addio di Luciano Spalletti al Napoli oramai è una certezza. Il club sta cercando un nuovo allenatore, ma non sarà semplice trovare un innovatore come il tecnico di Certaldo. Il motivo per cui si è deciso di separare le strade di Spalletti e del Napoli non sono ancora del tutto chiare.

Da più parti si sottolinea che a pesare molto sulla scelta di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti di dividersi, è stata la sconfitta con il Milan ai Quarti di finale di Champions League. Quella eliminazione non è andata proprio giù al patron del Napoli che ha fatto sentire tutto il suo disappunto.

Certo sull’eliminazione hanno pesato tantissimo i clamorosi errori arbitrali contro il Napoli. Ma è altrettanto vero che il Napoli è arrivato al doppio appuntamento non al meglio della condizione fisica e mentale, oltre che con Osimhen infortunato.

L’eliminazione non è piaciuta a De Laurentiis che ripone nella Champions League grandi speranze. Ecco perché al nuovo allenatore sarà chiesto di andare quanto più avanti possibile nella massima competizione europea di calcio per club.