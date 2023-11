Fimmanò: “Napoletani abituamoci alla depressione. La qualità estetica del Napoli è crollata”

L’avvocato della Salernitana, Francesco Fimmanò, si è soffermato sul momento attuale del Napoli sotto la guida di Garcia.

Nel corso di un’intervista esclusiva a Televomero, l’avvocato della Salernitana, Francesco Fimmanò, ha condiviso le sue riflessioni sulla stagione del Napoli sotto la guida di mister Rudi Garcia.

Secondo Fimmanò, la squadra partenopea sta attraversando un periodo difficile, e la situazione attuale richiede un adattamento alla nuova realtà. “Questa sarà una stagione in cui dovremo riabituarci alla depressione. Il problema è che quando una squadra raggiunge certi livelli, come quelli del Napoli dello scorso anno, è difficile accettare la squadra di quest’anno. Ci dobbiamo abituare a vedere una compagine più scarsa rispetto a quella della scorsa annata calcistica. Questa squadra non ha intensità, ha battuto la Salernitana che stava ancora più inguaiata“.

Fimmanò ha anche sottolineato la mancanza di intensità nella squadra e ha criticato l’estetica del gioco del Napoli durante l’incontro con la Salernitana. “Tornando alla partita contro la Salernitana, non ho visto una bella gara, anzi. Le due squadre erano in grossa difficoltà. La qualità estetica del Napoli è crollata molto più della capacità di fare punti. Dobbiamo dimenticare quanto è accaduto lo scorso anno con Luciano Spalletti”,

Tuttavia, l’avvocato della Salernitana ha anche espresso ottimismo per il futuro. “L’anno prossimo sarà diverso. Magari dopo una stagione non eccezionale, le vittorie future genereranno quell’entusiasmo che oggi sembra sopito”, ha affermato Fimmanò, suggerendo che la squadra potrebbe superare questa fase difficile.