Il figlio di Falcao attacca la Juve: “Più famosa per gli illeciti che per le vittorie”

Dura critica alla Juventus da parte di Giuseppe Falcao, figlio dell’ex calciatore della Roma Paulo Roberto Falcao. Commentando su Twitter la squalifica della Juventus dalle coppe europee per violazione del fair play finanziario, Falcao jr ha attaccato: “Questa squadra in Europa ormai è più famosa per le squalifiche e gli illeciti che per altro”.

Giuseppe Falcao Attacca la Juventus

La sentenza ufficiale è stata pronunciata: la Juventus è stata squalificata per una stagione dall’UEFA per violazione dei regolamenti Uefa Club Licensing e del fair play finanziario. In seguito a questa decisione, il club non parteciperà alla prossima Conference League, e la Fiorentina verrà ripescata.

A tal proposito, Giuseppe Falcao, figlio dell’ex calciatore brasiliano Paulo Roberto Falcao, ha espresso parole molto dure contro il club bianconero.

Sul proprio canale Twitter, Giuseppe Falcao ha attaccato duramente la Juventus, affermando:

“Quella della Uefa alla Juventus mi sembra più una carezza che una pena esemplare. Comunque resta il fatto che questa squadra in Europa ormai è più famosa per le squalifiche e gli illeciti che per altro”.

Dettagli della Squalifica

La decisione dell’UEFA di squalificare la Juventus è stata presa in seguito a un’indagine sulle presunte violazioni dei regolamenti di licensing dei club e del fair play finanziario. La squalifica impedirà alla Juventus di partecipare alla prossima Conference League, lasciando spazio alla Fiorentina, che ha finito ottava in campionato.

Implicazioni per il Calcio Italiano

Sono parole molto dure quelle usate dal figlio dell’ex centrocampista brasiliano, che evidenziano come la Vecchia Signora negli ultimi anni abbia attirato più l’attenzione mediatica per vicende extra-campo che per i risultati sportivi.

Dalla squalifica per il caso Calciopoli fino alle recenti inchieste su bilanci e plusvalenze, sono state numerose le ombre che hanno oscurato l’immagine della Juventus. Un club che, per Falcao jr, ha perso la sua reputazione di squadra vincente per diventare tristemente nota soprattutto per illeciti e violazioni regolamentari.