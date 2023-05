Marta si laurea, ma la storia ha dell’incredibile: “Mio padre preferisce andare alla finale della Roma”

La storia di una giovane laureanda in concomitanza con la finale di Europa League a Budapest tra Roma e Siviglia.

Marta, una giovane laureanda, si appresta a vivere un momento fondamentale nella sua vita: la laurea. Nonostante l’importanza di questo traguardo, Marta è profondamente delusa perché suo padre ha scelto di assistere alla finale della Roma contro il Siviglia anziché partecipare alla cerimonia di laurea della figlia. Durante la sua testimonianza a “I Lunatici”, il programma in onda su Radio Rai, Marta ha espresso il suo dispiacere dicendo: “Sono Marta e vorrei condividere qualcosa che mi rende triste. Mercoledì mi laureo, ma mio padre non sarà presente perché ha trovato dei biglietti per Siviglia-Roma a Budapest. Per un uomo di 60 anni, la laurea della figlia viene dopo la partita di calcio.”

Questo episodio ha suscitato un acceso dibattito sulla scelta delle priorità tra famiglia e passione per il calcio. Anche l’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi, ha espresso il suo punto di vista, rifiutando un invito simile per il diploma della figlia, a causa dell’importanza che attribuisce ai momenti speciali trascorsi con i propri cari. De Rossi ha dichiarato: “La Roma, tramite Vito Scala, mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto declinare, perché quando un pezzo del tuo cuore si laurea, non puoi mancare. Non c’è finale che tenga. Vi prego, siate bravi.”