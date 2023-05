Fifa 23: il Napoli leader anche nei Team of The Season, fa il pieno di nomination

Fifa 23, Team Of the Season il Napoli fa il pieno di nomination anche sul popolare gioco di calcio, nonostante non conceda i diritti.

Il Napoli ufficialmente non ha concesso tutti i diritti d’immagine per Fifa 23, anche perché il club azzurro è sponsorizzato da Pes, gioco free to play, competitor di EA.

Nonostante tutto i giocatori del Napoli sono presenti anche su Fifa. Inoltre la squadra azzurra è quella che ha ricevuto più nomination per i Tots di Fifa 2023. Chiaramente con la vittoria dello scudetto, ci sono tanti giocatori presenti i lista.

Team of the season: quali giocatori del Napoli sono presenti

Tra i 45 giocatori entrati in nomination ci sono ben 7 giocatori del Napoli e sono: Alex Meret tra i portieri; Kim min-Jae e Giovanni Di Lorenzo per la difesa. A centrocampo Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa. In attacco ci sono Khicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.