Federico Baschirotto del Lecce rivela: “Il calciatore più difficile da marcare? Gioca nel Napoli”

Il difensore del Lecce, Federico Baschirotto, ha indicato l’attaccante del Napoli Osimhen come quello più difficile da marcare in campionato.

Nell’ambito di un’intervista con DAZN Talks, Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha condiviso le sue opinioni sui colleghi di squadra e ha offerto preziosi consigli per il fantacalcio. Durante la conversazione, Baschirotto si è soffermato sull’arduo compito di marcare i talenti avversari in Serie A, identificando un nome in particolare.

“Consiglio di prendermi, io do sempre il massimo. In difesa ci diamo tutti da fare. L’attaccante più difficile da marcare gioca nel Napoli, è Victor Osimhen, con Lautaro, secondo me il più forte del campionato,” ha sottolineato Baschirotto, mettendo in luce la sua esperienza sul campo.

Il difensore del Lecce ha poi condiviso alcuni dettagli sulla sua versatilità tattica: “Io mi trovo bene a quattro ma in carriera ho fatto anche la difesa a tre”. Un’annotazione interessante che riflette la flessibilità del giocatore nel reparto difensivo.

Baschirotto, autore di un positivo avvio di stagione con il Lecce, ha anche indicato due attaccanti come i più ostici da marcare, evidenziando il ritorno imminente di Victor Osimhen, il quale si appresta a riprendere il gioco dopo un periodo di infortunio. La sua presenza potrebbe essere determinante per il Napoli nel prossimo match contro l’Atalanta, sotto la guida di Walter Mazzarri.