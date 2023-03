Fedele: “Questo Napoli verrà scordato in due anni. Juve di Tevez più forte”

Enrico Fedele ritiene che questo Napoli verrà scordato in due anni e che la Juve di Tevez era più forte

Enrico Fedele ha detto la sua sul Napoli di Luciano Spalletti ai microfoni di Radio Marte. “Come si ferma il Napoli? Non lo fermano. Sono tutti rassegnati, il Napoli si può fermare soltanto in un modo: da solo, ovvero sbagliando qualcosa. E quando dico ‘fermare’, intendo una battuta d’arresto di una o poche partite. Lo scudetto ormai è cosa fatta. Toccate ferro, però lo Scudetto è già vinto” ha affermato l’ex dirigente e procuratore sportivo.

Fedele ha poi aggiunto: “Questo Napoli è la squadra più bella e forte vista in Serie A negli ultimi anni? No: c’è stata la Juventus di Pirlo, quella di Pogba o la Juve di Conte con Carlos Tevez… Ora, a Napoli, siamo in un momento di grande innamoramento, ma tra due anni ci dimentichiamo di questa squadra. Abbiamo creato un qualcosa che non esiste, come il Sarrismo. Perché non si è parlato di ‘Ancelottismo’ e di ‘Spallettismo’, secondo voi? Tra due anni succederà come con Vinicio e dimenticheremo questo Napoli. Come? Costruendo una squadra che dia altre emozioni, come quando incontri una nuova donna”.