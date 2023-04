Fedele: “Deluso dal Napoli. Il Milan poteva vincere 3-0”

Enrico Fedele è stato deluso dal Napoli: secondo lui il Milan poteva vincere 3-0, con le chance create in dieci minuti

Enrico Fedele non è per nulla contento della prestazione del Napoli a Milano: “Sono molto deluso dalla partita di ieri. E’ stata una partita nelle partite: il Napoli ha fatto bene nel primo quarto d’ora e negli ultimi dieci minuti per orgoglio. Il Napoli non può perdere sempre in contropiede, quando gioca contro il Milan. Ma questa squadra è intelligente? I giocatori capiscono oppure no? Sono molto deluso, altro che 1-0 e risultato positivo! Ci sono venti punti di differenza in campionato, eppure il Milan ci incarta sempre in contropiede: cosa succede?”.

Fedele ha poi proseguito: “Il Napoli ha percentuali di qualificazione, questo sì. Il 30%? No, di più. Dipende anche da Victor Osimhen, al quale dico: “Torna, questa casa aspetta a te’. Anche se sta solo al 50%, Osimhen deve giocare al ritorno”.

Fedele non condivide i commenti positivi sul Napoli contro il Milan

“Sono meravigliato dai commenti positivi di tante persone, in molti si dicono contenti e non condivido per niente la loro idea. Il Napoli ha fatto una fotocopia della gara di campionato, in dieci minuti poteva prendere tre gol in contropiede contro un Milan che ha solo tre giocatori da marcare. Mi dà noia: non vedo la cattiveria sportiva necessaria”.