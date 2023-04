Fedele: “Kvara non c’era: chi l’ha visto? Lobotka ingabbiato: va spostato”

Enrico Fedele dichiara che Kvara non c’era e chiede chi l’ha visto. Per lui Lobotka va spostato in una posizione diversa

Enrico Fedele esprime la sua opinione sulle motivazioni della sconfitta del Napoli contro il Milan. A Radio Marte l’ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro dichiara: “Problema di approcci, stimoli o di mancanza di un ‘piano B’? Le cause sono due: la prima è che si è ripetuto ciò che abbiamo visto con la Lazio, con gli avversari che francobollano Lobotka, senza adottare contromisure. Qualsiasi squadra viene al Maradona, se blocca Lobotka, non ci fa giocare più? Non è possibile. Si potrebbe giocare con tre punte fisse o spostare Lobotka in posizione più arretrata, così da portare il giocatore che lo marca in zone non sue”.

Per Fedele Bennacer sembrava un piccolo Redondo

Fedele ha poi proseguito: “Ieri Bennacer sembrava un piccolo Redondo. La seconda causa è questa: la verità è che i giocatori del Napoli sono indispensabili e non determinanti, non trascinano senza Osimhen o se Kvaratskhelia non fa da solo. Ci facciamo abbagliare dai presunti migliori registi, difensori ed esterni. Ieri il georgiano non c’era: chi lo ha visto? Il Milan, senza Leao, ieri che avrebbe fatto? E’ stato l’unico a tentare quattro conclusioni. Senza di lui, il Milan avrebbe fatto sicuramente meno”.