Fedele: “Grande pecca di ADL sul mercato. Napoli prenda esempio da Milan e Inter”

L’opinionista Enrico Fedele critica la strategia di De Laurentiis sul mercato del Napoli: “Serviva un grande difensore centrale”.

CALCIOMERCATO NAPOLI – L’opinionista Enrico Fedele ha criticato aspramente la strategia di mercato del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta per mano della Lazio. Secondo Fedele, ADL ha commesso un grave errore non investendo su un grande difensore centrale, ruolo chiave che avrebbe meritato un acquisto di spessore.

“De Laurentiis ha fatto un errore, doveva usare i soldi del budget mercato per comprare un grande centrale – ha dichiarato Fedele -. Se vuoi vincere, servono giocatori veri”. L’opinionista invita il Napoli a prendere esempio da Milan e Inter, che pur cambiando molti elementi sono rimaste fedeli alla propria identità di gioco.

“Il Milan ha cambiato otto giocatori ma è in alto in classifica, l’Inter conferma di avere un’identità di gioco a prescindere da chi viene e chi va” sottolinea Fedele, che vede ora a rischio le ambizioni scudetto del Napoli dopo un mercato insufficiente nel reparto arretrato.

La mancata cessione di Osimhen ed il ‘mancato’ sacrificio economico sul mercato: il pensiero di Fedele

La mancata cessione di Osimhen viene vista come un punto a favore dal noto commentatore, che però avrebbe voluto un sacrificio economico per regalare a Rudi Garcia un centrale di alto livello. Ora il club azzurro è chiamato a reagire subito, per non pregiudicare una stagione partita con i favori dei pronostici.

“La permanenza di Osimhen è un qualcosa di positivo? E’ un punto a favore, perché è stato fatto un sacrificio non da poco, rinunciando ai soldi arabi; se vuoi primeggiare in Europa e in Italia, però, non puoi non spendere per un grande difensore: è lì, a mio avviso, la grande pecca di De Laurentiis. Se invece vuoi fare esperimenti… Il presidente ha fatto un errore: doveva usare i soldi del budget mercato per comprare un grande centrale. Se vuoi vincere, servono giocatori veri”..