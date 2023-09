Esposito: “Napoli pessimo e col braccino corto. Mercato monco, bastava un bonifico per…”

Il giornalista Paolo Esposito si è soffermato sulla sfida tra Napoli e Lazio, commentando la prestazione degli azzurri di Rudi Garcia.

Paolo Esposito, noto giornalista e conduttore di Area di Rigore, ha analizzato in modo molto critico la sconfitta casalinga del Napoli contro la Lazio per 1-2 nell’ultimo turno di campionato.

“Napoli pessimo. Lezioso, lento e presuntuoso. Questi si son montati la testa”, ha dichiarato Esposito. Secondo il giornalista, l’unico a salvarsi è stato Kvaratskhelia, mentre Osimhen è stato ben controllato dalla difesa biancoceleste.

“L’unico che è stato pericoloso per il Napoli, Kvaratskhelia, è stato assurdamente tirato fuori da Garcia, che non c’ha capito un tubo, per non dire altro. Osimhen, servito poco e niente, chiuso in mezzo ai 2 centrali della Lazio, e solo nel primo tempo di testa si è reso pericoloso, sfiorando il gol”.

Esposito ha poi attaccato duramente la difesa partenopea e criticato il mercato del Napoli, definito “monco” per non aver pagato la clausola di Le Normand:

“Non solo per i 2 gol incassati, che potevano esserne 4 senza i 2 gol annullati per fuorigioco di centimetri. Difesa sempre malmessa. Anguissa, sembrava che stesse lì Mper caso. Impalpabile e svogliato. Il calciomercato del Napoli è stato monco perché hanno avuto il braccino corto a non pagare la clausola per il forte difensore nazionale spagnolo, Robin Le Normand. Eppure i danari li avevano incassati cash dal Bayern di Monaco, che aveva pagato 55 milioni per la clausola per Kim.

Bastava mandare il bonifico di 50 milioni al Real Sociedad di San Sebastian e Le Normand sarebbe venuto a Napoli. Senza se e senza ma. Anche la dirigenza partenopea si è montata la testa. A proposito di Kim , senza di lui, senza la sua velocità, non puoi più giocare con la difesa così alta, soprattutto, quando affronti calciatori rapidi e tecnici come quelli della Lazio. Si erano illusi dopo aver affrontato Frosinone e Sassuolo, che hanno poca qualità in attacco. Abbiamo resuscitato la Lazio, che le aveva buscate pochi giorni fa in casa, dalla matricola Genoa e 2 settimane fa dalla provinciale Lecce”.