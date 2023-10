Fedele: “ADL non è Masaniello, così offende la città e i napoletani. Pensasse solo al cinema”

Il giornalista Enrico Fedele si è scagliato contro il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito alla questione Rudi Garcia.

Il giornalista Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, si è soffermato sulla situazione attuale del Napoli guidato da Rudi Garcia. Non ha risparmiato un duro attacco al patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, ‘dipingendolo’ con le seguenti dichiarazioni:

“In tanti anni che ho fatto questo mestiere non ho mai visto nulla del genere! De Laurentiis offende la città e i napoletani, perché non è Masaniello. Facesse il cinema e lasciasse il calcio a persone competenti! Sul piano tecnico, non può mai intervenire”. Sul mister: “Rudi Garcia va cambiato a prescindere dal sostituto? Sì, non si discute proprio. Garcia che dice d’aver sostituito Politano con Elmas in Champions per provare a far espellere Camavinga, già ammonito, quando il terzino del Real Madrid era già stato sostituito, è qualcosa di incredibile”.

“Non ho mai visto nulla del genere, se non in un film: ‘Il presidente del Borgorosso Football Club’, con Alberto Sordi. Il presidente deve darsi una regolata. Fino all’anno scorso, ha fatto l’80% di scelte positive, mentre ora le ha sbagliate tutte. Cosa deve dire, in questo momento? Niente: sono parole a vanvera, non servono. Deve agire e cambiare. Se Garcia rimane e inizia a vincere, che fai, continui con lui? Non puoi, perché chi nasce tondo non diventa quadrato”.

De Laurentiis, prosegue Fedele, “ha lasciato che un allenatore che non si accorge nemmeno dei cambi del suo avversario destabilizzasse tutto, con i giocatori che lo mandano a quel paese. A questo Napoli serve un buon medico di famiglia, ma il presidente non lo chiama perché vuole dimostrare che lui sa fare pure il medico. Ci manca solo che oggi, a Castel Volturno, si metta la tuta e vada ad allenare lui…”.