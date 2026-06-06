Favasuli: Realizza il sogno con la prima maglia dell’Italia a 22 anni dopo infortunio.

Favasuli Brilla con la Nazionale Under 21

EMPOLI, ITALIA – 26 MARZO: Costantino Favasuli dell’Italia U21 in azione durante la partita di qualificazione UEFA Under 21 EURO tra Italia U21 e Macedonia del Nord U21 allo Stadio Carlo Castellani il 26 marzo 2026 ad Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

In un’inaspettata opportunità, Costantino Favasuli ha impressionato con la maglia dell’Italia U21 durante il match contro il Lussemburgo. Originariamente non previsto nel primo XI a causa di un infortunio di Marco Palestra, il giovane laterale si è trovato catapultato in campo e ha descritto la sua presenza come un “sogno d’infanzia che si avvera”.

Una Carriera in Ascesa

Favasuli, originario di Catanzaro, è stato un componente fondamentale della sua squadra durante la stagione nella Serie B. La sua recente partecipazione ai play-off di promozione contro il Monza ha aggiunto ulteriore rilevanza al suo nome nel panorama calcistico italiano. Nonostante inizialmente avrebbe dovuto rimanere in panchina, un piccolo problema muscolare per Palestra gli ha dato l’opportunità di scendere in campo e dimostrare il proprio valore.

“Non mi aspettavo di giocare, poiché Palestra è uno dei migliori nel suo ruolo”, ha dichiarato Favasuli ai microfoni di Sky Sport Italia e RAI Sport. Per il calciatore, rappresentare l’Italia è stata un’emozione indescrivibile. “Siamo un gruppo fantastico, unito e coeso”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra.

Costantino ha vissuto giorni intensi, specialmente dopo la delusione per non aver raggiunto la promozione in Serie A con il Catanzaro. “È stata una situazione difficile, ma grazie alla mia squadra sono qui oggi,” ha spiegato, rendendo omaggio ai suoi compagni di squadra e allo staff tecnico del Catanzaro, in particolare al mister Alberto Aquilani, per il supporto fornito durante questo percorso.

Favasuli, classe 2001, ha mostrato grande versatilità sul campo, potendo giocare sia come terzino sinistro che destro. Nel corso di questa stagione, ha collezionato 42 presenze, con 2 gol e 9 assist, segnando così un impatto notevole sulla sua squadra. Un giovane di talento, è un prodotto della storica accademia giovanile della Fiorentina, da cui è passato al Catanzaro l’estate scorsa, con i Viola che ricevono una percentuale sulla futura vendita del calciatore.

Un Futuro Luccicante in Nazionale

L’esperienza di Favasuli rappresenta non solo una tappa fondamentale nella sua carriera, ma è anche un segnale della crescente fiducia del settore giovanile italiano. Le selezioni giovanili, inclusa l’Under 21, stanno dimostrando di avere talenti che possono competere a livello internazionale. I recenti risultati hanno evidenziato quanto sia cruciale investire nei giovani calciatori e nelle accademie per garantire un futuro brillante al calcio italiano.

Oltre ai suoi successi sportivi, Favasuli ha raccolto l’entusiasmo dei tifosi e degli appassionati, che vedono in lui un possibile erede dei grandi terzini italiani. La sua prestazione contro il Lussemburgo ha certamente attirato l’attenzione, aprendo le porte a ulteriori convocazioni in futuro.

Con la giusta mentalità e un supporto costante, Favasuli potrebbe diventare una presenza regolare nella Nazionale A. I tifosi e gli esperti di calcio osservano attentamente l’evoluzione di questo talentuoso calciatore. La sua determinazione e il desiderio di eccellere non possono che incentivarlo a continuare su questa strada.

Costantino Favasuli ha dimostrato che i sogni possono diventare realtà. La sua carriera è solo all’inizio, e il futuro appare luminoso per questo giovane atleta che ha già fatto il suo debutto in campo internazionale.

Fonti: Sky Sport Italia, RAI Sport, Gazzetta dello Sport

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