Gli Houthi attaccano le forze governative in Yemen, almeno 45 morti

IPA86668906 – (260713) — SANAA, July 13, 2026 (Xinhua) — Smoke rises after airstrikes on Sanaa International Airport in Sanaa, Yemen, July 13, 2026. Houthi-run Al-Masirah TV said Monday Saudi Arabia launched several airstrikes on the runways of Sanaa International Airport in the Houthi-controlled Yemeni capital. (Houthi Media Center/Handout via Xinhua) – Mohammed – //CHINENOUVELLE_CmxztpE000007_20260714_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2607141214

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Fonti mediatiche yemenite riferiscono che almeno 45 soldati sono morti in un bilancio preliminare a seguito di un attacco con razzi lanciato dagli houthi contro due campi delle forze di emergenza del governo yemenita a Marib e Hadramaut. Le milizie sciite hanno effettuato intensi attacchi con droni contro un campo delle forze yemenite nella provincia di Marib, nell’est del Paese. Si tratta del primo attacco di questo tipo dalla rottura della tregua.

Fonti militari yemenite hanno dichiarato a “Erem News” che gli houthi hanno colpito oggi un campo delle forze di emergenza governative nella zona di Al-Ruwik, a Marib. L’attacco ha causato morti e feriti tra le truppe governative, senza che sia stato fornito un bilancio preciso. L’offensiva arriva dopo alcuni giorni di relativa calma sui fronti della provincia produttrice di petrolio e gas, a seguito di un precedente attacco houthi contro raggruppamenti di forze governative nel sud della provincia, che aveva già provocato diverse vittime.

Il comando della Prima Divisione di Emergenza ha condannato l’aggressione, sottolineando che l’attacco non distoglierà le forze armate dai loro doveri nazionali. Secondo il comando, l’operazione segue i colpi di sicurezza sferrati contro basi di contrabbando, bande criminali e cellule collegate ad attività illecite. In un comunicato, la Prima Divisione ha ribadito che proseguiranno le operazioni di sicurezza e militari per contrastare chiunque minacci la sicurezza dei cittadini e la stabilità del Paese, e che tali attacchi non faranno che rafforzare la determinazione delle truppe a proteggere il territorio, garantire l’ordine e riaffermare la sovranità della legge. Nel frattempo, il ministero della Difesa yemenita ha annunciato l’avvio di una vasta campagna di sicurezza per mantenere l’ordine e la stabilità in tutte le province liberate, in particolare nell’area orientale di Hadramaut e Mahra. La misura è stata adottata a seguito del ripetersi di episodi di banditismo e di attentati contro cittadini e membri delle forze governative.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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