Puglia, quasi mille chilometri di canali di bonifica riqualificati

BARI (ITALPRESS) – Quasi mille chilometri di canali riqualificati da una manutenzione straordinaria in poco più di un anno, una rete idraulica sempre più efficiente e un’accelerazione significativa delle attività grazie a nuovi mezzi e a una programmazione condivisa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. È il percorso avviato per rafforzare la sicurezza idraulica, migliorare la distribuzione della risorsa idrica e rendere il sistema sempre più efficace nel risparmio dell’acqua e nell’utilizzo delle acque reflue depurate a sostegno dell’agricoltura pugliese. L’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, insieme al commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, Francesco Ferraro, ha effettuato un sopralluogo lungo il Fiume Grande, nei territori di Brindisi e Mesagne e su una porzione del canale Asso in località Galatone per verificare lo stato degli interventi di pulizia e manutenzione dei canali consortili.

Ad oggi gli interventi hanno interessato complessivamente 987,9 chilometri di canali, pari a oltre la metà dell’intera rete idraulica consortile, che si sviluppa per 1.884 chilometri. Solo nel mese di luglio sono stati manutenuti 135 chilometri di canali, con un ritmo medio di circa sei chilometri al giorno. Parallelamente sono stati eseguiti interventi di gestione della vegetazione su circa 880 mila metri quadrati lungo gli argini degli invasi e delle principali dighe consortili, tra cui Pappadai, Locone, Saglioccia e Lago Milecchia.

L’attività rientra nel protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi manutentivi, avviato nel 2025 e rinnovato con deliberazione della Giunta regionale n. 612 del 19 maggio 2026. Negli ultimi mesi il programma ha ricevuto un ulteriore impulso grazie all’investimento di cinque milioni di euro destinato all’acquisto di robot radiocomandati e macchine semoventi di ultima generazione, dotati di sistemi GPS, che consentiranno di incrementare ulteriormente la capacità operativa e di monitorare in maniera trasparente l’avanzamento delle attività, dati che saranno progressivamente resi disponibili anche sul portale del Consorzio.

“Da mesi sto seguendo personalmente, insieme al commissario Ferraro e ai tecnici, lo stato di avanzamento di questi interventi – dichiara l’assessore Francesco Paolicelli – perché la manutenzione dei canali non è un’attività ordinaria, ma rappresenta una scelta strategica per il futuro dell’agricoltura pugliese. Un canale efficiente significa ridurre le dispersioni, favorire una migliore distribuzione dell’acqua, aumentare la sicurezza idraulica dei territori e creare le condizioni per utilizzare sempre di più le acque reflue depurate come risorsa preziosa per l’irrigazione. Il cambio di passo è evidente. I numeri dimostrano che stiamo recuperando anni di ritardi grazie a una programmazione stabile, alla collaborazione tra Regione, ARIF e Consorzio di Bonifica e a investimenti importanti che stanno rendendo il sistema sempre più moderno ed efficiente. Le nuove attrezzature ci permetteranno di accelerare ulteriormente gli interventi e di garantire una manutenzione continua dell’intera rete. È un investimento che produce benefici anche sul piano economico: più saremo costanti nella manutenzione, meno sarà necessario ricorrere in futuro a interventi straordinari, molto più onerosi. Questo significa abbattere progressivamente i costi di gestione del sistema e creare le condizioni affinché, nel tempo, possano ridursi anche gli oneri a carico dei consorziati, con effetti positivi anche sul peso dei tributi. La manutenzione dei canali, insieme agli investimenti sulle dighe, alle interconnessioni tra gli schemi idrici e ai progetti per il riutilizzo delle acque reflue, rappresenta uno dei pilastri della strategia che la Regione Puglia sta portando avanti per garantire competitività alle imprese agricole e maggiore sicurezza ai territori”.

– Foto Regione Puglia –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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