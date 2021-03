Fallo di mano, cambia la regola. Ecco le novità dell'Ifab

Nuove regole per il fallo di mano.

I tocchi di mano, croce e delizia degli arbitri subiscono ancora una volta una variazione delle regole. Secondo quanto stabilito dall’Ifab: E’ fallo se il pallone viene colpito volontariamente. Per esempio muovendo la mano o il braccio verso la palla, se il tocco è accidentale il gol è valido.

L’organo che stabilisce qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio a livello internazionale giudica non punibili i falli di mano accidentali: “Il tocco di mano accidentale che porta a segnare un gol o ad avere un’opportunità di segnare un gol non sarà più considerata un fallo“.

Secondo quanto sancito dall’Ifab gli arbitri sono esortati a giudicare valutando la posizione delle mani e delle braccia quando una palla viene colpita con il braccio o la mano.

La mossa dell‘International Football Association Board fa seguito alle polemiche generate negli ultimi tempi. Poiché l’interpretazione dei falli di mano non è sempre stata coerente a causa di applicazioni errate del regolamento. I membri dell’Ifab hanno confermato che non ogni tocco della mano del braccio di un giocatore con la palla è un fallo.

Fallo di mano: Modifiche al regolamento, quando entreranno in vigore

Le modifiche al regolamento sui falli di mano entreranno in vigore dal 1° luglio. L’Ifab ha anche dato il via libera all’uso di cinque sostituzioni durante la Coppa del Mondo 2022.

Il calendario congestionato a causa della pandemia ha permesso, nel corso delle varie competizioni, di dare alle squadre due sostituzioni aggiuntive a partita.

Attualmente la regola dura fino a luglio 2022 per le competizioni per squadre nazionali, ma l’IFAB ha affermato che “resterà fase di revisione”.