Ezio Greggio la foto a Napoli: “Maradona il più grande di tutti i tempi”

Ezio Greggio esalta Diego Armando Maradona e di passaggio da Napoli pubblica una foto davanti al murales dell’argentino. Lo storico conduttore di Striscia la Notizia sui social scrive: “Quando si passa da Napoli il pensiero va a Maradona il più grande calciatore di tutti i tempi. Questo quartiere gli ha dedicato un bellissimo ritratto murale. Ciao Diego“.

Parole cariche d’affetto quelle di Ezio Greggio per Maradona, sicuramente un bel gesto che va al di là della fede calcistica, dato che Greggio è notoriamente un grande tifoso della Juventus. Ma davanti a miti senza tempo come Maradona, non si può fare altro che togliersi il cappello.