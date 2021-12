Esposito vi dico il risultato esatto di Napoli-Empoli

Paolo Esposito svela il suo pronostico su Napoli-Empoli. Il giornalista del programma “area di rigore” si sbilancia sul risultato esatto della sfida tra Spalletti e Andreazzoli.

Paolo Esposito giornalista e conduttore del programma “Area di rigore” ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Arenapoli.it. Il giornalista tra le altre cose ha parlato di Napoli-Empoli pronosticando risultato esatto e marcatori:

“Il Napoli non dovrà sottovalutare l’impegno con i toscani, ma sono fiducioso. Gli azzurri vinceranno 3-1. Segneranno Mertens, Zielinski e Politano per il Napoli, Pinamonti per l’Empoli”.

Su Venezia-Juventus: “Complimenti alla matricola neopromossa Venezia. Ha meritato il pari al cospetto di una Juventus mediocre. Senza un gioco. Campa solo su qualche giocata dei singoli. Naturalmente continua ad avere cascatori e piagnoni in squadra, come Morata, Dybala, Chiesa e naturalmente il maestro dei cascatori, il colombiano Cuadrado! Vergognosi e antisportivi da sempre. Una provinciale come il Venezia, costruita con quattro spiccioli, l’ha messa sotto sul piano del gioco”.

Gli azzurri hanno bisogno di una vittoria per raggiungere il Milan capolista, fermato dall’Udinese nell’anticipo della giornata numero 17 del campionato italiano di Serie A