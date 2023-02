Esposito: “Sul Napoli gira l’ennesima palla. La verità sulla vendita del club azzurro”

Paolo Esposito ha parlato delle voci su una possibile cessione del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis ai fondi americani.

Paolo Esposito, il conduttore del programma televisivo “Area di Rigore”, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AreaNapoli.it sulla possibile vendita del Napoli ad un fondo americano. Secondo Esposito, si tratta solo di voci infondate che mirano a destabilizzare l’ambiente. Il Napoli, infatti, sta comandando e dominando la Serie A come nessun’altra squadra aveva mai fatto prima, il che sta provocando l’invidia di molti rivali abituati a spartirsi lo scudetto tra Inter, Juventus e Milan.

Esposito ha sottolineato che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha alcuna intenzione di vendere la squadra, soprattutto adesso che sta vincendo lo scudetto e che ha l’intera tifoseria a suo favore. Il Napoli è una squadra solida e sta dimostrando di avere un futuro promettente, che vedrà i figli del presidente De Laurentiis, Luigi ed Eduardo, alla guida della società.

LA CESSIONE DEL NAPOLI AI FONDI AMERICANI

“Napoli venduto a un fondo americano? Altra “palla” come periodicamente avviene. Manco si rassegnano. Questa volta è tesa a destabilizzare l’ambiente. Perché stanno rosicando di brutto in tutta Italia che il Napoli sta comandando e dominando in lungo ed in largo in serie A. Come nessun’altra aveva mai fatto. A molti, per questo, brucia il sedere. Perché erano abituati a spartirsi lo scudetto, le solite 3 : Inter, Juventus e Milan. Aurelio De Laurentiis non vende. Specie adesso che si sta divertendo a vincere lo scudetto e ad essere anche protagonista e non comparsa in Champions. E specie adesso che ha finalmente l’intera tifoseria a suo favore e nessuno lo contesta più. Lui non ha alcuna voglia di fare il “pensionato”. E’ ancora giovane dentro, con tante ancora buone energie. E poi in futuro, fra 5/6 anni, il Napoli andrà ai figli Luigi ed Eduardo. Non è che faranno i disoccupati”.

L’attenzione si sposta poi sulla Champions League, dove il Napoli è l’unica squadra italiana che ha maggiori probabilità di passare ai quarti di finale, avendo espugnato il terreno di Francoforte. Milan ed Inter, invece, rischiano di uscire dalla competizione, avendo trasferte molto insidiose sia per il valore degli avversari, Tottenham e Porto, sia per le insidie ambientali.

Nonostante il vantaggio di 15 punti in classifica, Esposito consiglia di non organizzare feste prematura in città, poiché ci sono ancora 15 partite da disputare e l’Inter ha già dimostrato di essere in grado di vincere contro il Napoli. L’obiettivo principale del Napoli deve essere quello di vincere con continuità, tutti gli anni, confermando la squadra attuale e il trainer Spalletti per altri 3 anni.

ESPOSITO SUL TERZO SCUDETTO DEL NAPOLI

“15 punti di vantaggio, con la regola dei 3 punti a partita, sono “solo” 5 partite e con lo scontro diretto da fare con l’Inter, che ha già vinto col Napoli al Meazza. Ci sono ancora 15 partite da disputare in serie A, con ben 45 punti in palio. Quindi, che non si organizzi un bel nulla. Anche se per molta gente a Napoli, ogni scusa è buona per fare feste. Quando sarà…sarà. Non facciamo i provinciali. Magari, impariamo a vincere con continuità, tutti gli anni. Questo si che andrebbe provato a fare. In tal senso, consiglio Aurelio De Laurentiis, a non privarsi di gente come Osimhen, Kvaratsckhelia, Lobotka e Kim. Ossia l’ossatura della squadra, dove ogni anno aggiungere nuovi tasselli e confermare per altri 3 anni, il trainer Spalletti. Altrimenti, c’è il rischio di smembrare questa perfetta “orchestra” calcistica e tornare nelle retrovie”.

Infine, Esposito parla della prossima partita del Napoli contro l’Empoli. Si tratta di una gara non da sottovalutare, poiché l’Empoli è una squadra rognosa e il Napoli dovrà fare una gara con la massima concentrazione, cattiveria agonistica e fame di vittoria. Nonostante la fatica fisica e mentale della partita contro Francoforte, Esposito prevede una vittoria per 1-3 in terra Toscana.

In sintesi, il Napoli sta vivendo un momento d’oro, ma è importante rimanere concentrati e non sottovalutare gli avversari, sia in campionato che in Champions League, se si vuole continuare a vincere.