Esposito: “De Laurentiis hai imposto un diktat Garcia: Prendere o lasciare”

Paolo Esposito, giornalista e amico di Aurelio De Laurentiis, svela le due condizioni imposte dal presidente del Napoli, Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Nonostante la vittoria in Champions League contro il Braga, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, non ha ancora conquistato il cuore della tifoseria partenopea. Paolo Esposito, giornalista e amico di Aurelio De Laurentiis, ha condiviso le sue opinioni sul tecnico francese, rivelando due condizioni imposte da De Laurentiis.

Le Condizioni di De Laurentiis a Garcia

Secondo Esposito, De Laurentiis ha dato a Garcia un chiaro messaggio: far giocare il Napoli come nella scorsa stagione e dare spazio ai nuovi investimenti, in particolare Natan De Souza e Jesper Lindstrom. “Queste le condizioni poste dal presidente partenopeo. Prendere o lasciare!“, ha dichiarato Esposito.

Nessuna Altra Alternativa

Esposito ha sottolineato che non c’è spazio per la cocciutaggine o la presunzione da parte di Garcia. “Non è che si può buttare ‘a mare’ una stagione intera per la cocciutaggine e la presunzione del trainer francese“, ha aggiunto.

Possibili Sostituti in Panchina

Il giornalista ha anche accennato alla possibilità di sostituire Garcia con altri allenatori se le cose non dovessero andare come desiderato da De Laurentiis e dalla tifoseria. “Sul mercato, ci sono allenatori che potrebbero sostituire l’attuale trainer azzurro, se le cose non andranno come vuole Aurelio De Laurentiis e l’intera tifoseria partenopea. Punto!”, ha concluso Esposito.