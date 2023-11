Garcia a Sky: “Ecco perchè ho lasciato fuori Zielinski e Kvara. Vogliamo far felici i tifosi”

Le parole del tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio della gara con l’Empoli.

Nel contesto della sfida tra Napoli ed Empoli, il tecnico Rudi Garcia ha apportato importanti cambiamenti alla formazione partenopea, anticipando le ragioni dell’esclusione di Zielinski e Kvaratskhelia. In un’intervista a SKY Sport prima della partita allo stadio Maradona, Garcia ha spiegato che la decisione di lasciare i due giocatori in panchina è finalizzata a consentire loro di recuperare energie per un contributo più incisivo nel secondo tempo.

“Esclusione di Kvara e Zielinski? Non è una bella parola, vogliamo solo fargli riprendere fiato e sfruttarli nel secondo tempo. Servivano forza nuove, con questa squadra abbiamo la possibilità anche di variare”.

Garcia ha poi aggiunto: “Dobbiamo fare dei gol, serve presenza nell’area e quindi avere sia Raspadori che Simeone può essere una cosa in più per la squadra. Segnale schierando il 4-2-3-1? La squadra conosce il 4-3-3 bene, magari lo useremo anche oggi durante la gara. Vogliamo fare felici i tifosi, non vinciamo in casa da troppo tempo. Questa è una motivazione in più, vogliamo vincere e salire al terzo posto”,