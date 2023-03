“Eruzione Vesuvio in che posa vorresti essere ritrovato?” la risposta di Sosa

Roberto Carlos Sosa ex attaccante del Napoli ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Roberto Sosa parla del suo Napoli, quello della Serie C e della Serie B col ritorno in Serie A. Ma si proietta anche al presente con la squadra di Spalletti che sta facendo innamorare tutti e viaggia verso la conquista dello scudetto.

Ma a Sosa durante l’intervista a Gazzetta dello Sport viene posta anche una domanda particolare: “L’eruzione prossima del Vesuvio: in quale posa ti piacerebbe essere ritrovato sotto la cenere?”

La risposta dell’ex attaccante del Napoli non si è fatta attendere: “Seduto in una trattoria dei Quartieri Spagnoli, che sto mangiando un bel panino prosciutto e mozzarella con la mia compagna“.

Insomma se il riferimento ad una esplosione del Vesuvio può essere quantomeno strana, la risposta di Sosa è sicuramente da applausi. L’argentino è legatissimo alla città di Napoli e continua a seguire con grandissimo interesse le vicende della compagine partenopea.