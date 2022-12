Pampa Sosa: “Napoli mi ha cambiato in meglio” Poi le lacrime

Pampa Sosa ex attaccante del Napoli esulta per la sua Argentina ai mondiali e ricorda Diego Maradona.

Roberto Sosa, meglio conosciuto come il “pampa” nel corso della trasmissione “speciale calciomercato” su SKY Sport, esulta per l’approdo in finale dell’Argentina di Messi:

“Argentina in finale? Sono molto emozionato, è davvero un momento straordinario. Non sono scaramantico, ma a Napoli mi hanno fatto diventare scaramantico. Napoli mi ha trasformato in positivo. Sono 20 anni che Messi è a questi livelli e il peso della nazionale se lo è tolto vincendo la Copa America. Probabilmente in Leo è entrato lo spirito di Diego“.

Sosa parla della sua esperienza a Napoli nel nome di Maradona:”La rete contro il Frosinone nell’ultima gara del Napoli in Serie C? E’ stato tra i gol più emozionanti della mia carriera. Indossavo quel numero magico, il 10 indossato per l’ultima volta da un giocatore azzurro, che a Napoli ricordiamo bene, perché l’ha indossato il più grande di tutti i tempi. Ma non mi fate parlare di Diego altrimenti piango“. Ha concluso visibilmente commosso il Pampa Sosa