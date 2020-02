Enrico Fedele: "Mertens e Koulibaly andranno via da Napoli"

Enrico Fedele, opinionista ed ex agente dei fratelli Cannavaro, ritiene che Kalidou koulibaly e Dries Mertens lasceranno il calcio Napoli a fine stagione.

In casa Napoli tiene banco il rinnovo di Dries Mertens. Il belga è finito nel mirino del Monaco e dell’Inter di Antonio Conte. Il Napoli lavora per trattenere il belga con l’avallo di Gattuso. Secondo l’opinionista ed ex agente dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele il futuro di Mertens è lontano da Napoli. Ai microfoni di Radio Marte ha parlato della situazione attuale del Napoli e del futuro di alcuni big:

“Koulibaly andrà sicuramente via, il Napoli deve colmare con la sua cessione la mancata qualificazione alla prossima Champions League. De Laurentiis diventerà mai un presidente tifoso? Vi dico di no. Vlahovic della Fiorentina? Si tratta di un ragazzo giovane, ma molto bravo, lo preferisco a Petagna. Ospina tocca tanti palloni in una partita? Vuol dire che la difesa ha fiducia in lui“.

Fedele, storico ex procuratore dei fratelli Cannavaro ha aggiunto: “Nel Napoli si è creato un precedente pericoloso, Ghoulam al momento del rinnovo ha ottenuto un bonus di 5 milioni per firmare il contratto. Ora anche Mertens pretende un bonus economico per poter firmare il rinnovo. Il belga andrà via perchè il Napoli ha già preso Petagna e ha in rosa altri attaccanti come Milik, Llorente, Politano, Lozano e Younes. Non può spendere ulteriormente“.