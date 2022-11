Empoli, Corsi: “Spero che il Napoli vinca lo scudetto. Temo troppo entusiasmo”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, si augura che il Napoli vinca lo scudetto ma teme troppo entusiasmo nell’ambiente

Il presidente dell’Empoli (prossimo avversario del Napoli in campionato), Fabrizio Corsi, è uno dei protagonisti della trasmissione Radio Goal. Il numero uno dei toscani parla inizialmente del sistema calcistico italiano: “Bisognerebbe puntare maggiormente sui vivai, sui giovani. Naturalmente ci sono delle norme fiscali che portano i club ad andare a prendere con maggiore convinzione i giocatori all’estero piuttosto che quelli italiani. Credo che bisognerebbe intervenire soprattutto sul piano normativo affinché i giovani del nostro Paese possano essere tutelati maggiormente”.

Corsi non vuole uscire con le ossa rotte dal “Maradona”

In merito al Napoli afferma: “Rischiamo una brutta figura e quella poi ci resta addosso. Poi avremo la Cremonese, un avversario in lotta con noi per la salvezza. Di conseguenza il nostro obiettivo è quello di non uscire dal Diego Armando Maradona con le ossa rotta. Speriamo di dare del filo da torcere ai ragazzi di Luciano Spalletti. Vogliamo che i nostri giovani facciano bene. Io spero che gli azzurri vincano lo scudetto, ma temo che ci sia troppo entusiasmo. Non è facile gestire il calore della gente a Napoli. Dal punto di vista tecnico, non ci sono dubbi: la squadra campana è molto forte”.

Infine su Vicario e Baldanzi: “Gli osservatori del Napoli hanno visto da vicino i nostri due ragazzi? Non mi sorprende, sono dappertutto. Il Napoli ha uno scouting molto attento e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sono due calciatori importanti, che fanno la differenza. Normale che ci sia l’interesse delle big”.