Da “Un giorno all’improvviso” a “La capolista se ne va”: esibizione magica alla scuola D’Ovidio-Nicolardi – VIDEO

Emozioni azzurre alla scuola “D’Ovidio-Nicolardi” di Napoli con cori da stadio per festeggiare la fine dell’anno scolastico.

Alla scuola “D’Ovidio-Nicolardi” di Napoli, il termine dell’anno scolastico è stato celebrato in modo indimenticabile. I giovani talenti dell’Orchestra Futura, dopo aver dato spettacolo al Plaza, hanno intonato cori da stadio per festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli, un trionfo che è stato definito magico, spettacolare ed inarrestabile. Un’emozione travolgente per tutti i presenti, inclusi i genitori degli studenti. Non è mancato l’emozionante saluto alla preside Valeria Tripepi, che si appresta a concludere il suo ultimo anno nella scuola.

A dirigere l’orchestra dei futuri musicisti napoletani c’era il professor Lorenzo Desidery, un grande tifoso del Napoli e figlio dell’indimenticabile artista partenopeo Gianni Desidery. Durante la performance, i giovani talenti hanno eseguito brani che vanno da “Un giorno all’improvviso” a “La capolista se ne va”. Le immagini di questa esibizione sono state affascinanti e coinvolgenti, confermando ancora una volta l’incredibile connessione tra la squadra di calcio e la vita quotidiana della popolazione napoletana. I colori della squadra sono sempre presenti nei pensieri di tutti. Il calcio non è mai solo calcio.

Di seguito il video: