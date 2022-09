Elisa Graziani, fidanzata di Raspadori pazza di Napoli: I post dicono tutto

Elisa Graziani, fidanzata di Giacomo Raspadori è già pazza di Napoli, basta guardare i post sui suoi canali social.

Giacomo Raspadori non sembra risentire delle differenze dal giocare in una squadra di media classifica come il Sassuolo a una che lotta per il vertice come il Napoli. Così come non affonda sotto il peso della maglia numero 10 dell’Italia, anzi.

Il gol che ha regalato agli azzurri la vittoria contro l’Inghilterra in Nations League è solo l’ultimo tassello di una crescita continua, che ha spinto il Napoli a crederci e Mancini a puntarci.

La terza rete con l’Italia in 13 presenze; numeri che saliranno ancora e sempre di più.

Raspadori è arrivato a Napoli dopo anni di calcio di provincia, ad accompagnarlo la fidanzata Elisa Graziani che si è già innamorata del capoluogo partenopeo.

“Questo posto ha già rapito il mio cuore” è stato questo il primo post pubblicato dalla fidanzata di Raspadori. Tanti altri ne sono seguiti sempre con il golfo di Napoli come sfondo.

La loro relazione è nata cinque anni fa quando si sono conosciuti a Riccione mentre giocavano a beach volley. Da quel momento non si sono più lasciati.

Un vero colpo di fulmine per Elisa, nata a Bologna il 22 aprile 2002, che ha subito conquistato il cuore dell’attaccante azzurro.

Elisa Graziani e Giacomo Raspadori si stanno godendo Napoli, la fidanzata sta scoprendo tutti i luoghi e i monumenti della città partenopea, qualche amico rivela che Elisa è stata totalmente rapita dalla cucina e dalla pasticceria napoletana.