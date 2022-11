Edo De Laurentiis: il gesto di profondo rispetto per Maradona

Il Napoli e Maradona saranno sempre una cosa sola, così la SSCN ha voluto omaggiare anche oggi il Pibe De Oro con un gesto simbolico.

Sicuramente il 25 novembre sarà sempre una data triste per tutti coloro che seguono il calcio ed hanno amato ed amano ancora Maradona. La scomparsa prematura del Pibe de Oro è stato un colpo da cui non è facile riprendersi, anche per chi non lo conosceva direttamente. Perché da uomo vero, Maradona a Napoli si è fatto amare per quello che era anche fuori dal campo e non solo per quello che è stato nel rettangolo di gioco.

A due anni dalla morte di Diego Armando Maradona, c’è ancora un ricordo intenso del fuoriclasse argentino, come si è visto anche oggi ai Quartieri Spagnoli. Ma anche la SSCN dei De Laurentiis ha ricordato il giocatore sui social e con altre iniziative. Una è stata quella di Edo De Laurentiis che allo stadio dedicato a Diego Armando Maradona ha deposto un mazzo di fuori sull’immagine del Pibe de Oro, in segno di grandissimo ed eterno rispetto che i colori azzurri porteranno per sempre all’uomo ed al giocatore.