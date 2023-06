Ebosse fa infuriare i tifosi dell’Udinese: il calciatore si allena con la maglia del Napoli – FOTO

Il calciatore dell’Udinese, Enzo Ebosse, indossava la maglia del Napoli durante l’allenamento. E’ subito polemica tra i tifosi friulani.

Il giocatore dell’Udinese classe 1999, Enzo Ebosse, ha scatenato la rabbia di numerosi tifosi friulani per un dettaglio di non poco conto. Il giovane difensore camerunese sta attualmente recuperando da un infortunio al crociato che gli ha impedito di concludere la stagione regolarmente e, come riportato dal portale TuttoUdinese, vuole concludere l’iter riabilitativo al più presto per tornare poi a disposizione del tecnico Andrea Sottil a partire dal prossimo autunno.

Il giocatore ha acceso (involontariamente) la miccia della polemica con una storia condivisa sul suo profilo ufficiale Instagram, mostrandosi nell’intento di portare a termine il suo consueto allenamento aerobico in palestra con una maglia particolare: quella del Napoli. La scelta di indossare la maglia azzurra durante l’allenamento ha suscitato l’indignazione dei tifosi, i quali hanno accusato Ebosse di non dimostrare un sufficiente attaccamento all’Udinese e di sognare un trasferimento in Campania.

Il vero motivo della maglia del Napoli? Bisogna precisare che il giocatore bianconero è un grande amico di Zambo Anguissa, centrocampista che attualmente milita nelle file del Napoli ed è anche suo compagno di squadra nella nazionale camerunese. Pertanto, l’indossare la maglia del Napoli non è stato un gesto intenzionale, ma semplicemente un omaggio da parte del suo connazionale.