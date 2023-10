Due ex Napoli tra i nuovi allenatori UEFA B: Ecco l’elenco completo rilasciato dalla FIGC

La FIGC ha rilasciato l’elenco degli allenatori che hanno ottenuto la qualifica UEFA B dopo il corso estivo a Coverciano. Tra i nomi spiccano due ex giocatori del Napoli.

CALCIO NAPOLI. Il mondo del calcio è in continua evoluzione e molti giocatori, una volta terminata la loro carriera sul campo, decidono di rimanere nel settore, ma in una veste diversa: quella di allenatore. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha recentemente annunciato l’elenco dei nuovi allenatori che hanno ottenuto la qualifica UEFA B, a seguito del corso tenutosi a Coverciano durante l’estate.

Tra i nomi presenti nell’elenco, spiccano due ex giocatori del Napoli, Maggio e Tonelli, dimostrando come il legame con il calcio e la passione per il gioco non si esaurisca una volta terminata la carriera da calciatore.

Questi ex calciatori hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso, quello della panchina, per continuare a contribuire al mondo del calcio e condividere la loro esperienza e conoscenza con le nuove generazioni.

La migliore del corso è risultata essere Alice Lugli, un nome che sicuramente farà parlare di sé nel panorama calcistico italiano nei prossimi anni.

Ecco l’elenco completo degli allenatori che hanno ottenuto la qualifica UEFA B:

Luca Antonelli,

Gaetano Berardi, F

rancesco Bolzoni,

Andrea Bracaletti,

Emanuele Catania,

Cristian Cesaretti,

Luca Cognigni,

Marco Crimi,

Anderson Hernanes De Carvalho,

Alessandro Diamanti,

Andrea Esposito,

Giulia Ferrandi,

Nicola Ferrari,

Giovanni Formiconi,

Davide Gavazzi,

Simone Iacoponi,

Karim Laribi,

Massimo Loviso,

Alice Lugli,

Christian Maggio ,

, Carlo Mammarella,

Ettore Marchi,

Fabio Mazzeo,

Riccardo Meggiorini,

Adriano Mezavilla,

Davide Moi,

Matteo Momenté,

Marco Motta,

Emanuele Padella,

Lorenzo Pasciuti

, Daniel Pavlovic,

Romano Perticone,

Matteo Piccinni,

Elena Proietti,

Franck Ribery,

Francesca Salaorni,

Daniele Scartozzi,

Manuel Scavone,

Lorenzo Tonelli ,

, Francesco Valiani

Sergio Viotti.

La FIGC continua a investire nella formazione e nello sviluppo di nuovi allenatori, garantendo che il calcio italiano rimanga all’avanguardia e competitivo a livello internazionale. Questi nuovi allenatori, con la loro esperienza e passione, sicuramente porteranno una ventata di freschezza e innovazione nelle squadre italiane nei prossimi anni.